Charleroi’s sterke man Mehdi Bayat: “Sporting wil Europa in”

Charleroi - Charleroi kon al zeven wedstrijden niet meer winnen in de competitie, maar toch blijft afgevaardigd bestuurder Mehdi Bayat strijdvaardig. Een speeldag voor het einde van de reguliere competitie maakt hij een positieve balans op van het seizoen tot dusver.

“We mogen ons niet langer verstoppen achter bescheiden doelstellingen. Sporting wil Europa in”, zegt Bayat. “Daar bereiden we ons trouwens al op voor. We beginnen onmiddellijk met dure werkzaamheden opdat ons stadion door de UEFA wordt goedgekeurd. We wachten de uitkomst van play-off 1 niet af.”

Charleroi begon sterk aan het seizoen maar na Nieuwjaar stokte de machine. De laatste zege dateert van 19 januari (2-0 tegen Moeskroen). Daarna volgden zes draws, de laatste thuis tegen STVV (0-0). Niettemin oogt het plaatje met 51 punten en een positief doelpuntensaldo van +18 fraai.

“Als ik de balans opmaak, overtreft die al onze verwachtingen”, verzekert Bayat. “Maar we moeten die lijn verder trekken. We zijn geen klein broertje meer dat blij is met een succesje. We horen bij de groten en dat brengt verplichtingen mee. We moeten steeds omhoog kijken. Ik heb dit vorige week ook tegen de spelers gezegd maar blijkbaar sloeg die boodschap niet aan want tegen STVV verloren we opnieuw punten. Ik heb het herhaald tegenover de technische staf, hopelijk hebben zij beter geluisterd. En ik zeg het nu nog een derde keer, voor iedereen, de fans en de tegenstanders. We beschikken niet over de middelen van de allergrootste clubs maar dat compenseren we door hard te werken.”

Zondag speelt Charleroi nog in Kortrijk. Daarna wachten tien duels in play-off 1. “Deze kleine crisis komt misschien op het goede moment”, gelooft Bayat. “We staan net voor play-off 1 en ik ben er zeker van dat we de rug zullen rechten. Het competitieformat past bij de stijl van onze ploeg. Misschien komt het lachwekkend over, maar het is makkelijker Anderlecht te verslaan dan KV Mechelen. Onze uitslagen tegen de toekomstige tegenstanders (6/6 vs Anderlecht, 4 vs Genk, 3 vs Gent en 1 vs Club) bewijzen het. Charleroi zal zeker nog indruk maken.”