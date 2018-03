Beelden uit kleedkamer Nederlandse handbalvrouwen belanden op pornosite

Op de pornosite Xhamster zijn beelden opgedoken van de vrouwen uit het Nederlandse nationale handbalteam terwijl ze zich aan het omkleden zijn. Meerdere dames waren naakt te aanschouwen. De beelden stonden enkele uren online, maar zijn er inmiddels afgehaald.

Het team is inmiddels op de hoogte van de gelekte beelden. “De betrokkenen zijn geïnformeerd, de politie is ingeschakeld en we stappen nu terug in afwachting van het onderzoek”, zegt de technisch directeur van de handbalbond, Sjors Röttger.

Het zou gaan om twee video’s van drie en twee minuten waarin zeven handbalsters omkleden om in de sauna te stappen. De gezichten van de meeste Oranje-handbalsters zouden dan ook duidelijk in beeld zijn geweest. Sommigen zijn compleet naakt te zien.

Oude beelden

Wie de beelden online heeft gezet, is vooralsnog onduidelijk. Wel zouden de beelden al enkele jaren oud zijn, meldt RTL Nieuws. Volgens de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens mogen sauna’s alleen filmen in ruimtes waar mensen niet ontkleed zijn. Eerder waarschuwde de privacywaakhond al voor camera’s in sauna’s.