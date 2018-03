Meerdere personen zitten vast in ‘Britse Eiffeltoren’ door brand

De brandweer had om 12.39 uur plaatselijke tijd (13.39 uur Belgische tijd) een melding gekregen van een brand op het dak van een van de gebouwen van de toren.

De toren is uit voorzorg ontruimd.

Volgens de brandweer zitten mensen in een “veilige zone” bovenin de toeristische attractie. Eenmaal de rook is weggetrokken mogen zij naar beneden. De Blackpool Gazette schrijft dat het om 12 personen gaat.

Zes teams brandweerlieden proberen de brand te blussen, vier brandweerwagens en een ladderwagen zijn ter plekke.

De Blackpool Tower ging in 1894 open voor het publiek is geïnspireerd op de Eiffeltoren in Parijs. Hij is zowat 160 meter hoog.

Blackpool zelf is een populaire badplaats aan de noordwestelijke kust van Engeland.

We have four fire engines and an aerial ladder platform at Blackpool Tower following reports of a fire. No injuries have been reported but several people are being held in a safe area at the top of the tower. pic.twitter.com/qT2OpJBrxE