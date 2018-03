Vrouwen springen van vijfde verdieping om aan brand in hotel te ontsnappen

Vier personen raakten woensdag gewond toen er een zware brand uitbrak in een hotel in Izmir, een stad in het westen van Turkije. Om aan de vlammen te ontsnappen, klommen twee wanhopige vrouwen uit een raam op de vijfde verdiepen, en lieten zich vallen. Een van hen werd opgevangen door andere hotelgasten, maar de tweede vrouw raakte ernstig gewond toen ze op een geparkeerde auto terechtkwam. Ze werden beiden in allerijl naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond in de vroege uurtjes van de ochtend in een hotel in een populair vakantieoord in de Turkse stad en de vlammen verspreidden zich volgens getuigen razendsnel op de vijfde verdieping. De twee vrouwen zagen geen andere uitweg dan uit het raam te klimmen en lieten zich - ondanks waarschuwingen van andere gasten - vallen om aan de vlammen te ontsnappen. “We riepen dat ze niet moesten springen”, verklaarde Yüksel Sunter, die in het hotel verblijft. “Maar ze waren doodsbang.” Een van de vrouwen raakte eerst nog een elektriciteitskabel voor ze werd opgevangen.

De vrouwen zouden volgens de Turkse media buitenlandse toeristen zijn en werden naar het ziekenhuis gebracht om verzorgd te worden. Twee andere personen in het hotel werden bevangen door de rook, maar alle andere gasten konden zonder kleerscheuren ontkomen. Volgens het Turkse persagentschap Dogan ontstond de brand toen een smartphone die plots explodeerde, waardoor de gordijnen in een hotelkamer vuur vatten. Politieagenten sloten snel het gebied af om ramptoeristen uit de buurt te houden.

Een gast in het hotel verklaarde dat hij plots rook opmerkte terwijl hij tegen enkele personeelsleden stond te praten. Hij bracht snel zijn echtgenote in veiligheid, maar zag toen hoe de twee vrouwen uit wanhoop naar beneden sprongen. “We gingen snel naar een veilige plek aan de overkant van het hotel”, aldus de man. “De medewerkers van het hotel gingen de vlammen te lijf met brandblusapparaten en werden snel bijgestaan door de brandweer, die de brand snel onder controle kregen.”