Bourgeois: “Uitspraak Europees Hof heeft geen impact op CETA”

Brussel - De uitspraak van het Europees Hof van Justitie over bescherming van investeringen tussen lidstaten van de EU heeft geen enkele betrekking op verdragen tussen de EU of EU-lidstaten en derde landen zoals bij CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Güler Turan (sp.a) en Wouter Van Besien (Groen).

Het Europees Hof van Justitie oordeelde dinsdag dat een bilateraal arbitragemechanisme dat Nederland en Slovakije hebben uitgewerkt om geschillen met investeerders op te lossen, in strijd is met het EU-recht. Het arrest kan gevolgen hebben voor de bijna tweehonderd gelijkaardige investeringsverdragen die tussen EU-lidstaten zijn afgesloten.

Volgens sp.a-politica Güler Turan kan het arrest ook gevolgen hebben voor CETA, het veelbesproken vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada. Zij vraagt daarom, samen met Groen-parlementslid Wouter Van Besien, om voorzichtig te zijn met de verdere ratificatie van CETA, ook al omdat België aan het Europees Hof heeft gevraagd of het arbitragemechanisme in CETA in overeenstemming is met het EU-recht.

Maar volgens Bourgeois heeft het arrest van het Europees Hof “niets te maken” met CETA. “Het Hof spreekt zich niet uit over internationale akkoorden die de Europese Unie of EU-lidstaten, sluiten met derde landen. Het Hof spreekt zich ook op geen enkel moment uit over het International Court System (ICS) dat bij CETA wordt gebruikt, maar wel over een specifiek ISDS-mechanisme in een bilateraal investeringsakkoord tussen Nederland en Slovakije. De uitspraak van het Hof heeft geen enkele betrekking op het ICS van het CETA-verdrag”, aldus Bourgeois.

Volgens de minister-president gooit de oppositie “alles op een hoopje om hun verzet tegen CETA goed te praten”. Hij wil het goedgekeurde CETA-verdrag (de Vlaamse regering keurde CETA vorige week definitief goed, red.) snel naar het parlement brengen.