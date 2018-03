Zeker zes doden bij helikoptercrash in Rusland

Bij de crash van een helikopter van de grensbewaking in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië in de noordelijke Kaukasus zijn minstens zes mensen om het leven gekomen. Een inzittende wordt behandeld aan zijn verwondingen, melden de persagentschappen Tass en Interfax onder aanhaling van de lokale autoriteiten woensdag.

Over het aantal slachtoffers, tot negen doden toe, lopen de berichten uiteen. De waarnemende Tsjetsjeense president Ramzan Kadyrov sprak zijn medeleven uit aan de nabestaanden van de slachtoffers.

De helikopter van het type Mi-8 stortte neer op enkele kilometers van de grens met de republiek Georgië in de zuidelijke Kaukasus. Bij zijn vlucht door een kloof raakten de rotorbladen van het hefschroefvliegtuig een rotswand, klinkt het. Naast een stuurfout van de piloot wordt ook het slechte weer als een mogelijke reden van het ongeval genoemd.

Noodlandingen van helikopters met dodelijke slachtoffers zeijn geen zeldzaamheid in Rusland. Volgens Tass zijn sinds begin 2015 negen helikopters van het type Mi-8 gecrasht. Daarbij zijn in totaal 59 mensen omgekomen. Het in de jaren zestig in Sovjettijden ontwikkelde helikoptertype geldt als een uithangbord van de Russische luchtvaartindustrie.