Voormalige Arsenal-speler krijgt rode kaart na hilarische blunder ref

De Engelse voetballer Sanchez Watt werd het slachtoffer van een blunder van de scheidsrechter. Nadat de voormalige Arsenal-speler de bal had weggetrapt, riep de scheidsrechter Watt bij zich om hem een gele kaart te geven. Hij vroeg de speler van Hemel Hempstead Town om zijn naam en daarop herhaalde de voetballer drie keer ‘Watt’. De ref dacht dat het om een grap ging en gaf hem prompt zijn tweede gele en dus een rode kaart.

