Vergiftiging Russische dubbelspion: hulpdiensten woensdag naar plaats van gebeuren

Na de vermoedelijke vergiftiging van een voormalige Russische dubbelspion zondag in Salisbury, in het zuiden van Groot-Brittannië, zijn verscheidene brandweerwagens en voertuigen van de hulpdiensten woensdag naar de mogelijke plaats afgezakt waar het incident heeft plaatsgevonden. Dat melden Britse media.

De man, Sergej Skripal, werd samen met zijn dochter in het ziekenhuis opgenomen in Salisbury, op 140 kilometer ten zuidwesten van Londen, nadat ze volgens de Britse politie “vermoedelijk blootgesteld waren aan een toxische substantie”.

Drie brandweerwagens en minstens twee voertuigen van de hulpdiensten stopten woensdag bij een lokaal en namen vervolgens een vrouw mee, zo meldt het Britse persagentchap PA.

Het is nog niet duidelijk wat het één met het ander te maken heeft.

De politie liet eerder woensdag weten dat ze met informatie naar buiten zou komen over het soort gif dat gebruikt werd.

Spion

De 66-jarige Skripal, een ex-kolonel van de Russische militaire inlichtingendienst, werd in 2006 in Rusland tot dertien jaar opsluiting veroordeeld wegens spionage voor Groot-Brittannië omdat hij aan de Britse inlichtingendienst de namen doorgespeeld had van tientallen Russische geheim agenten die in Europa opereerden. Samen met drie andere Russische agenten werd hij in 2010 geruild voor tien agenten van het Kremlin die door Washington uitgewezen waren.