“Een stormloop, een tsunami”: 9.000 tickets voor groot scherm Beerschot Wilrijk - Cercle vliegen de deur uit

De 9.000 gratis tickets voor het groot scherm in het Olympisch Stadion, waar de Beerschot Wilrijk-supporters zaterdag de finalewedstrijd tegen Cercle Brugge kunnen volgen, zijn de deur uit. De tribunes 1, 3 en 4 zitten vol. De tribune 2 wordt niet opengesteld, om een mogelijke kampioenenviering voor te bereiden.

Beerschot Wilrijk trekt zaterdag naar Cercle Brugge, voor de terugwedstrijd om promotie in 1B. De heenwedstrijd, afgelopen zondag op het Kiel, eindigde op 1-0. De apotheose van het seizoen, met dus mogelijk een kampioensfeest, kan ook in het thuisstadion gevolgd worden. Deze voormiddag om 10u begon via de website de ticketverdeling en dat liep als een trein. Alleen met zo’n gratis ticket kunnen supporters het stadion in.

“Het werd een stormloop, een tsunami”, meldt de club op Facebook. Na een halfuur hadden al 4500 plaatsjes via het online systeem een eigenaar gevonden. Later zijn ook tickets voor de andere tribunes aangeboden en die zitten ondertussen ook vol.