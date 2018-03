Renaud Hardy schuldig aan twee moorden met verkrachting en foltering, en twee moordpogingen

Renaud Hardy is woensdag schuldig verklaard aan de moord op Linda Doms (52) en op Maria Walschaerts (82), en verkrachting met foltering. Daarnaast werd hij schuldig bevonden aan twee moordpogingen, te weten op actrice Veerle Eyckermans en dokter Annie H.

Woensdag omstreeks 12.30 uur ging de jury in beraad over de 25 schuldvragen, dat duurde ongeveer vier uur. De jury in Tongeren verklaarde Hardy dus over de hele lijn schuldig. De juryleden beslisten ook dat Hardy volledig toerekeningsvatbaar was en dat hij in staat was zijn gedrag te sturen.

“Geen andere intentie dan doden”

Verder werd duidelijk dat de jury oordeelde dat de seriemoordenaar uit Mechelen weloverwogen en gepland te werk ging bij feiten. Bij de 82-jarige Maria Walschaerts in mei 2014 wist Hardy bijvoorbeeld dat ze hoogbejaard was, alleen woonde en in een alleenstaand huis verbleef.

“Maria Walschaerts werd bij leven het slachtoffer van uitermate stompe geweldpleging en samendrukkend geweld op de hals. Ze stierf door verstikking en stompe geweldpleging. Het DNA van Hardy werd aangetroffen. Hij betwist niet dat hij de geweldpleging heeft toegebracht. Zijn voorbedachtheid blijkt uit het meenemen van onder meer een hoofdlamp, camera, breekijzer en fietsslot. Hij heeft haar meteen gewurgd met een fietsslot. Hij had geen andere intentie dan deze tot doden. Hij was zich buiten gaan vergewissen dat er niemand aankwam. Hij heeft haar een tweede keer gewurgd toen ze bij bewustzijn kwam”, klonk het.

Foltering

De verkrachting en foltering werden ook bewezen verklaard. “Het is bewezen dat Walschaerts vaginaal gepenetreerd werd door Hardy. Ze was toen nog in leven. Het slachtoffer werd met haar nachtkleed tot boven de borsten opgetrokken aangetroffen. Hardy verklaarde dat hij haar wilde vernederen. Het ging gepaard met foltering. Hij vernederde haar verbaal. Dat alles gebeurde met opzet. Het ging om een uiting van diepe minachting voor de persoon van Walschaerts.”

Foto: Sven Dillen

Gewelddadige dood Linda Doms

Ook bij de moord op de 52-jarige Linda Doms wist Hardy waar hij mee bezig was, oordeelde de jury. “Hij handelde planmatig en voorbereid. Hij nam een hoofdlamp, stofmasker en camera mee om alles te filmen. Hij snoof thuis coke om zijn plan uit te voeren. Door het krabben van een kat aan de deur te veinzen heeft hij haar buitengelokt. Tussen het nemen van zijn beslissing haar te doden en het uitvoeren ervan was geruime tijd verstreken. Hij had zich kunnen bedenken.”

Linda Doms stierf op 17 september 2015 een gewelddadige dood. Ze overleed door een opgelopen hersentrauma ten gevolge van stompe geweldpleging en samendrukkend geweld op de hals. Hij bekende dat hij de letsels toebracht. Dat vertelde Hardy allemaal tijdens zijn audiovisueel verhoor van 13 november 2017, toen hij volledige bekentenissen aflegde.

“Hij penetreerde haar met de handen. Hij kleedde haar volledig uit. De anale penetratie was te zien op de door Hardy gemaakte beelden. Dat gebeurde toen ze nog in leven was. De foltering bleek uit het uitgebreide letselbilan. Gedurende meer dan veertig minuten is ze seksueel vernederd,” aldus het arrest woensdag in het Tongerse hof van assisen.

Advocaat Hardy ontgoocheld

Frédéric Thiebaut, advocaat van Hardy. Foto: BELGA

Frédéric Thiebaut, advocaat van Hardy, zei na de uitspraak ontgoocheld te zijn, maar respect te hebben voor het oordeel van de jury. “Die is niet over één nacht ijs gegaan, er is gewikt en gewogen”, klonk het. “Ik heb gevraagd alles in de balans te nemen, en dat hebben ze gedaan.”

Over zijn verwachtingen vooraf wilde Thiebaut woensdagavond niets kwijt. “Wat ik hoopte, zat in mijn pleidooi.” In dat pleidooi had Thiebaut de jury gevraagd Hardy ontoerekeningsvatbaar te verklaren, maar de jury is in daarin absoluut niet meegegaan. “Ik sta nog altijd achter die visie”, klonk het toch.

Slachtoffer: “Beetje een opluchting”

Foto: Sven Dillen

De schuldigverklaring is voor actrice Veerle Eyckermans “een beetje een opluchting”. “We hadden vertrouwen in de jury: Hardy had zelf aangegeven dat hij mensen vermoord en afgeslacht heeft. En het is ook bewezen dat hij toerekeningsvatbaar is.” Eyckermans gaf verder nog aan dat belangrijk is dat Hardy nu lange tijd opgesloten wordt. “Dat is belangrijk zodat je kan verwerken. Het is het enige houvast dat je hebt.”

In de motivering van het arrest lijstte voorzitter Dirk Thys de torenhoge bewijslast tegen Hardy op. “Dat horen is toch wel heftig”, reageerde Eyckermans.

Tijdens de duur van het proces kwamen er van Hardy niet echt antwoorden op het waarom van de feiten waarvan hij schuldig verklaard werd. “Ik had er echter geen vragen over, en rekende dus ook niet op antwoorden”, aldus de actrice. “Het interesseerde me ook niet wat hij te zeggen had - dat kon er niet meer bij.”

Strafmaat

Na de voorlezing van het arrest over de schuld schudde Hardy zijn advocaat Frédéric Thiebaut nog de hand en werd hij door de politie weggeleid uit de assisenzaal. Na de uitspraak omhelsde de kleindochter van Maria Walschaerts de drie speurders van de federale gerechtelijke politie van Mechelen, die de uitspraak bijwoonden.

Donderdag volgen debatten over de strafmaat. Hardy riskeert levenslang. Ook zal het openbaar ministerie en Frédéric Thiebaut, Hardy’s advocaat, nog een keer mogen pleiten.

Foto: BELGA

“Stuur me alsjeblieft niet terug naar de gevangenis”

Hardy kreeg op het proces het laatste woord. Hij richtte zich tot de nabestaanden, en ook rechtstreeks tot de kleindochter van Maria Walschaerts. “Wat een ravage. Ik heb alle begrip voor uw woede. Ik kan begrijpen welk leegte u meemaakt, elke dag, elk uur, elke minuut.”

Hij liet verder weten absoluut niet terug naar de gevangenis te willen. “Ik zal de mensen maximaal proberen vergoeden, maar stuur me alstublieft niet terug naar de gevangenis.”