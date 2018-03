‘Tous ensemble’: Standard zet reuzenscherm op Sclessin voor bekerfinale

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Standard Luik zendt de finale van de Beker van België tegen Racing Genk op zaterdag 17 maart vanaf 19u uit op een reuzenscherm op parking A van Sclessin, zo laten de Rouches woensdag weten. De toegang en parking zijn gratis. De Bekerfinale zelf is nog niet uitverkocht.

De Rouches gaan dan in het Brusselse Koning Boudewijnstadion op zoek naar een achtste Bekerzege, de laatste dateert van twee jaar geleden. Toen bleken ze in de finale te sterk voor Club Brugge, de latere landskampioen. Op de erelijst van de Genkenaars staan vier Bekers, de laatste in 2013. Opvallend is dat ze nog nooit een finale verloren.