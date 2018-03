Lokeren beloont drie talenten met contract

Lokeren is al zeker van het behoud in eerste klasse. Foto: BELGA

Lokeren heeft drie jeugdproducten langer aan zich gebonden. Dat heeft de Oost-Vlaamse club woensdag bekendgemaakt.

Het gaat om de 19-jarige rechtsachter Diamant Ramazani, de 18-jarige spits Brent Van Peteghem en Max De Ruyver, een centrale verdediger van zestien jaar die Belgisch jeugdinternational is. Het drietal blijft Lokeren tot 2021 trouw.

Lokeren is sinds afgelopen weekend officieel zeker van een langer verblijf in de hoogste klasse. Op de laatste speeldag van de reguliere fase kijken de Waaslanders zondag Zulte Waregem in de ogen.

(belga)