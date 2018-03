Voetbalbond bevestigt omstreden keuze voor Damso als schrijver WK-lied

De Belgische Voetbalbond (KBVB) herbevestigt zijn omstreden keuze voor Damso als schrijver van het officiële WK-lied. Damso kwam onder vuur te liggen door de vele vrouwonvriendelijke teksten in zijn andere liedjes. De Vrouwenraad, die de kwestie aankaartte, roept de sponsors van de Rode Duivels op “hun verantwoordelijkheid te nemen”.

“Zijn teksten staan bol van afkeer, minachting en verbaal geweld tegenover vrouwen”, aldus de Vrouwenraad in een open brief over de keuze voor de Brusselse rapper Damso als maker van het officiële WK-lied. De rapper staat bekend om zijn vrouwonvriendelijke teksten. Na de Vrouwenraad hadden ook de sponsors van de Rode Duivels al hun bezorgdheden geuit, net als enkele politici.

Woensdagavond liet de KBVB in een reactie weten voet bij stuk te houden. “De song werd ons al voorgesteld door de artiest en heeft ons enorm gecharmeerd om de grote verenigende boodschap ervan”, klinkt het onder meer. “We wensen niet door de polemiek gegijzeld worden en bevestigen hierbij nogmaals onze keuze.”

De KBVB laat ook weten zo snel mogelijk alle sponsors uit te zullen nodigen om hen de song te laten beluisteren en hen - opnieuw - het proces uit te leggen dat tot deze keuze heeft geleid.

Vrouwenraad: “Sponsors, neem jullie verantwoordelijkheid”

In een reactie op Twitter richt de Vrouwenraad zich niet alleen tot de voetbalbond, maar ook tot de sponsors van de Rode Duivels. “De herbevestiging van keuze voor Damso als maker van het we-lied gaat over ethiek, geen polemiek”, klinkt het. “Wij roepen de sponsors op om hun verantwoordelijkheid te nemen en de KBVB te wijzen op hun voorbeeldfunctie. #saynotoracism but also #saynotosexism”

Letterlijk: de KBVB bevestigt de keuze voor Damso

Sinds 2014 heeft de Belgische Voetbalbond de gewoonte om, in samenwerking met haar partner-platenmaatschappij Universal Music, een officiële song van de Rode Duivels uit te brengen in aanloop naar een groot tornooi.

Zo viel voor het WK 2014 de keuze op Stromae met zijn song « Ta fête » en viel ook die eer te beurt aan Dimitri Vegas & Like Mike met hun song « Melody ».

Nu ongeveer een jaar geleden gingen de besprekingen van start tussen Universal Music en de KBVB om de artiest/groep aan te duiden die hen zou opvolgen met het oog op het WK 2018 in Rusland. Na afloop van deze besprekingen formuleerde Universal Music, expert in de muziekmarkt, verschillende voorstellen waaronder het voorstel van Damso.

Ter herinnering: Damso, fiere vader van een dochtertje, is een jonge artiest met een migratieachtergrond die opgroeide in de straten van Kinshasa en nadien van Brussel. Hij is ook een voorbeeld van integratie. Deze boodschap was in onze ogen fundamenteel omdat we deze waarden altijd hoog in het vaandel hebben gedragen en we dit zullen blijven doen. Deze artiest genoot daarenboven een heel groot succes zonder volgens ons het voorwerp uit te maken van eender welke polemiek, zelfs integendeel aangezien hij zowel in België als buiten onze landsgrenzen werd bejubeld.

Om al deze voornoemde redenen viel de keuze van de Belgische Voetbalbond, waarvoor de noties van fair-play en respect net als voor UEFA en FIFA essentieel zijn, op Damso om de volgende song van de Rode Duivels op te nemen met het oog op het WK 2018.

In november 2017 officialiseerde de KBVB deze keuze en niet veel later profiteerde de Vrouwenraad, die zich tot dan in stilzwijgen had gehuld, van onze mediatisering om een polemiek op te starten over de afgelopen songteksten van deze artiest. Een polemiek werd zo enkele maanden geleden opgestart, dit terwijl de song waarbij de KBVB betrokken is op dit moment nog niet is uitgebracht. Deze song werd ons echter al voorgesteld door de artiest en heeft ons enorm gecharmeerd om de grote verenigende boodschap ervan.

Op dit moment wordt de Belgische Voetbalbond opnieuw ongewild geconfronteerd met deze zelfde polemiek, maar we wensen hierdoor echter niet gegijzeld worden en bevestigen hierbij nogmaals onze keuze. We wensen wel graag te verduidelijken dat we graag zo snel mogelijk alle KBVB sponsors uitnodigen om hen de song te laten beluisteren en hen (opnieuw) het proces uit te leggen die (sic) tot deze keuze heeft geleid.