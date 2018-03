Beveren-Waas / Stekene -

Alfons B. hielp drie jaar geleden zijn terminaal zieke echtgenote (63) zelfmoord plegen in het Stropersbos in Stekene. Feiten waarvoor hij woensdag ‘tegen wil en dank’ terechtstond in de correctionele rechtbank van Dendermonde. De aanklacht: moord.