Actrice Veerle Eyckermans opgelucht na uitspraak: “De enige houvast: dat hij niet meer kan terugkomen”

Actrice Veerle Eyckermans heeft in VTM Nieuws gereageerd op de uitspraak in het proces van Renaud Hardy. Hardy werd woensdag schuldig bevonden aan de moord op Linda Doms en op Maria Walschaerts, en aan verkrachting met foltering. Daarnaast werd hij schuldig bevonden aan twee moordpogingen, op dokter Annie H. en op actrice Veerle Eyckermans.

Veerle Eyckermans verscheen woensdagavond zichtbaar opgelucht voor de camera. Ze had samen met haar dochter net de uitspraak te horen gekregen: Renaud Hardy is schuldig over de hele lijn.

Foto: Photonews

“Er zal morgen pas over beslist worden, maar het zal heel belangrijk zijn dat hij vastzit”, aldus Eyckermans. “In het verwerkingsproces is dat belangrijk om te weten. Het is een kader. Deze man komt nooit meer vrij, of zal toch voor lange tijd vastzitten.”

“Dat is de enige houvast die je hebt. Dat hij niet meer kan terugkomen. Het is heel belangrijk, dat je dat weet. Daar kunnen we nu wel van uitgaan en daar hebben we ons de voorbije jaren ook aan rechtgehouden.”