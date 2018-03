Rode Duivel zet de BBC op zijn plaats na "geruchten" over toptransfer

De volgende transferperiode mag dan nog enkele maanden van ons verwijderd zijn, geruchten over zomertransfers doen nu al serieus de ronde. Zeker in de Britse media, bekend om hun sappige geruchten. Ook de BBC doet mee aan het spel met een 'gossip column', maar ging daarbij woensdag serieus de mist in.

De Britse pers had het veelvuldig over Watford-speler Abdoulaye Doucoure. Die zou onder andere volgens The Daily Mirror in de belangstelling staan van Manchester United, Liverpool, Tottenham én Arsenal. De 25-jarige middenvelder maakte dit seizoen dan ook indruk bij de Hornets en scoorde al zeven keer in de Premier League.

"Wij hebben begrepen dat Manchester United de Fransman afgelopen zaterdag is gaan scouten in de 1-0 overwinning tegen West Bromwich Albion", aldus The Mirror.

De BBC nam het gerucht dan ook over in zijn dagelijkse 'gossip column'. Daarbij hoort ook altijd een tweet. "Man United, Liverpool, Spurs, Arsenal. Watfords Abdoulaye Doucoure is grof wild aldus de kranten", zette de Britse staatszender op Twitter. Met een foto van de speler incluis.

Of niet? De BBC ging namelijk pijnlijk de mist in door een foto van Rode Duivel Christian Kabasele bij de tweet te zetten. Een fout die de centrale verdediger opmerkte en meteen rechtzette. "Controleer dit de volgende keer via Google om zeker te zijn. Zo gemakkelijk in 2018", deelde Kabasele een ferme tik uit aan de BBC.