Hooggeplaatste bij staatsveiligheid waarschuwde familie voor aanval Bende van Nijvel: “Blijf daar tijdelijk weg”

Aalst - Een voormalige hooggeplaatste bij de staatsveiligheid heeft familieleden gewaarschuwd voor de overval op de Delhaize in Aalst in november 1985. Dat zeggen de zus en het petekind van de intussen overleden man aan VTM NIEUWS.

“Ik herinner me nog dat hij zei: ‘Gaan jullie regelmatig naar de Delhaize? Blijf daar tijdelijk weg’”, vertelt de zus van het lid van staatsveiligheid. Dat heeft de familie van de man dan ook gedaan. “We wisten wat er in Overijse was gebeurd, dus we hebben naar mijn broer geluisterd.” Of de man ook wist dat de overval op de Delhaize zou gebeuren, kan de vrouw niet zeggen.

“Zoals ik het me herinner, is de aanslag in de Delhaize van Aalst twee weken later gebeurd”, zegt het petekind van de man. Ook hij bleef een tijd weg bij de supermarkt. “Via zijn werk zal hij in ieder geval meer geweten hebben dan wij.”

Slachtoffer kreeg informatie al

David Van de Steen, die zijn familie voor zijn eigen ogen doodgeschoten zag worden bij de aanval, getuigde eerder deze maand tegen Het Nieuwsblad over de waarschuwing die het lid van de staatsveiligheid aan zijn familie gaf. Een familielid lichtte de inmiddels 41-jarige Van de Steen in over de gebeurtenis.

Tipgevers nog niet gehoord door politie

Volgens VTM NIEUWS is de informatie een volledig nieuw element in het onderzoek. Toch heeft niemand van de familie al iets gehoord van de speurders. “Ik wil mijn verhaal wel vertellen als dat nuttig kan zijn. Tot nu toe heb ik nog van niemand iets gehoord”, zegt het petekind.

Zowel een gewezen directeur van het Comité I, het controleorgaan op de staatsveiligheid, als een gewezen lid van het Comité I en het Comité P, zeggen aan VTM dat het een nieuw element is dat ernstig onderzocht moet worden.