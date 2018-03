‘Huisbaas van de jihadisten’ biedt families van slachtoffers aanslagen Parijs “excuses” aan

Jawad Bendaoud, de man die onlangs is vrijgesproken van het verlenen van logies aan twee jihadisten naar aanleiding van de aanslagen van Parijs op 13 november 2015, heeft woensdag in een interview zijn “excuses” aangeboden aan de families van de slachtoffers.

“Er zijn veel mensen die mijn verontschuldiging niet zullen aanvaarden, maar ik wil hen om pardon vragen (...) Ik bied mijn excuses aan aan families van slachtoffers omdat, zelfs al wou ik helemaal niet bij de zaak betrokken raken, ik er mijn hele leven zal aan vasthangen”, zei hij aan nieuwszender BFMTV.

Tijdens zijn proces in februari had hij zich niet verontschuldigd en zei hij niet verantwoordelijk te zijn voor de jihadistische aanslagen die toen aan 130 mensen het leven hebben gekost.

Foto: AFP

In de luwte installeren

In zijn eerste interview sindszijn vrijspraakop 15 februari is hij op een geheim gehouden strand te zien. “Ik wil niet dat men weet waar ik ben. (...) Ik wil niet in Saint-Denis zijn, ik wil echt op de achtergrond zijn, ik heb besloten me in de luwte te installeren”, zei Bendaoud.

Het was in zijn woonplaats Saint-Denis dat hij een appartement ter beschikking had gesteld aan Abdelhamid Abaaoud, één van de veronderstelde breinen van de aanslagen, en een medeplichtige. Beide kwamen op 18 november om tijdens een politieraid.

“Beetje verantwoordelijk”

“Ik ben een beetje verantwoordelijk voor wat de inwoners van Saint-Denis hebben meegemaakt. Er zijn mensen die getraumatiseerd werden. Ik heb getuigenissen gehoord die mij hebben geraakt. Naar daar gaan, hen tonen dat ik vrij ben, terwijl zij nog niet van hun trauma’s genezen zijn, dat kan ik niet”, vertelde de man.

“Enige verdediging was de aanval”

Foto: AFP

Hem was tijdens zijn proces aangewreven, dat hij er een “show van had gemaakt” en de families van de slachtoffers te hebben geschokt. Bendaoud zei tegenover BFMTV “te begrijpen dat dit voor ergernis heeft gezorgd”. “Maar in deze situatie, ik was onschuldig, en mijn enige verdediging was de aanval”.

“Ik moest me niet laten doen. Al twee jaar onderging ik lynchen op het internet en in media”, zei hij nog.

Opluchting

Zijn vrijspraak was een “opluchting”, “verrassing” en een “schok”. “Ik had 27 maanden in isolement doorgebracht en ik was helemaal niet voorbereid. Zelfs de avond voor het verdict, was ik er in mijn hoofd niet op voorbereid de gevangenis te verlaten”, aldus Bendaoud.

“Ik dacht voor tachtig procent een veroordeling te krijgen (...) Ik dacht dit (...) omdat er de publieke opinie was. Zoals mijn advocaat heeft gezegd, hebben de rechters blijk gegeven van moed. Zij waren onpartijdig”, zei de vrijgesproken man.

Na twee jaar “hel” hoopt Bendaoud op een “kalme, rimpelloze” toekomst met zijn zoon.