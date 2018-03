In opspraak geraakte museumdirectrice tijdelijk geschorst

Gent - De directrice van het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK), Catherine de Zegher, zal tijdelijk niet meer van op de werkvloer van het museum opereren.

In een spoedzitting stelde het AGB Kunsten en Design voor om haar te schorsen in afwachting van de audit. De Zegher is in dienst van de stad en werd gedetacheerd aan het museum. Ze wordt dus tijdelijk ambtenaar van de stad. Tijdens haar afwezigheid neemt curator Johan De Smet de leiding van het museum over.

De Zegher kwam gisteren niet opdagen op de spoedzitting. Ze legde evenmin de documenten voor waar de leden van de cultuurcommissie haar hadden om verzocht.

Door de verwijdering van De Zegher komt de baan vrij voor een externe 360 graden audit, waarbij alle medewerkers vrijuit kunnen spreken over de werking van het museum. Ze kunnen dan eveneens toelichten of het museum zorgvuldig is omgesprongen met de screening van de collectie Toporovski.

Woelig vaarwater

De zitting werd vandaag bij hoogdringendheid samengeroepen na de berichtgeving in De Standaard dat museumdirectrice Catherine de Zegher de Gentse cultuurcommissie had voorgelogen. Maandag zei ze in die commissie dat Magdalena Dabrowski en Noemi Smolik “in de zes maanden die voorafgingen aan de tentoonstelling volop betrokken waren bij het onderzoek” van de collectie Toporovski.

Gecontacteerd door De Standaard bleek dat beide specialistes nooit gevraagd waren voor een expertise en ze bijgevolg nooit hadden uitgevoerd. Ze hebben De Zegher zelfs geadviseerd om haar handen niet aan deze collectie te verbranden. Noemi Smolik zag de werken pas voor het eerst toen ze al in de zaal hingen.

Het museum kwam in woelig vaarwater toen tien internationale specialisten de 26 bruiklenen Russische avant-gardekunst “hoogst twijfelachtig” noemden. De zeven daarop volgende weken behield directrice Catherine de Zegher het stilzwijgen. Ze hield vol dat het museum de werken in kwestie grondig had onderzocht, conform de gangbare praktijken in de museumwereld. Deze stelling werd ook meermaals bevestigd door cultuurminister Sven Gatz (Open VLD) en de Gentse cultuurschepen Annelies Storms (SP.A).