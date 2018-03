Dan toch vertrek? Ploegmaat Neymar smeekt hem om te blijven

Marquinhos, verdediger bij PSG, zei dinsdag na de verloren match tegen Real Madrid dat hij persoonlijk aan Neymar had gevraagd om bij de Franse club te blijven. Neymar miste de wedstrijd tegen de Koninklijke door een blessure aan zijn voet. Zonder de Braziliaanse sterspeler kon PSG niet winnen. Real won in Parc des Princes met 1-2 en schakelde zo de miljoenenclub uit Parijs uit in de achste finales van de Champions League. In de heenwedstrijd won de ploeg van Cristiano Ronaldo ook al met 3-1.

Hoewel een vertrek tot nu toe onwaarschijnlijk leek, zaait Marquinhos met zijn smeekbede toch twijfel. De Braziliaanse verdediger lijkt daarmee aan te geven dat een vertrek van Neymar toch niet zo onwaarschijnlijk is.

PSG-verdediger Marquinhos was teleurgesteld na afloop van de wedstrijd tegen Real. “Ik vroeg Neymar om te blijven”, bekende de Braziliaan. “Het is het moment waarop we de groep moeten laten groeien als een team, om zo sterker te worden in wedstrijden zoals deze.”

“Neymar is een belangrijke speler voor ons. Het is belangrijk dat hij vertrouwen heeft in ons project, in onze spelers, in ons team. We moeten de uitschakeling verwerken, net zoals we vorig jaar deden na de uitschakeling tegen Barcelona”, besluit de verdediger.