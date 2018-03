Man steekt vader, moeder en dochter neer in Wenen: slachtoffers zwaargewond, dader spoorloos

In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn woensdagavond bij een mesaanval drie mensen zwaargewond geraakt, zo hebben Oostenrijkse media gemeld. Het betreft een Oostenrijks gezin. Van de dader ontbreekt ieder spoor.

Een man stak rond 19.45 uur aan een Japans restaurant in de buurt van de Nestroyplatz met een knipmes een vader, moeder en hun volwassen dochter neer, meldt Die Presse op gezag van de politie. Vervolgens vluchtte de dader weg. Hij is nog altijd spoorloos.

Het is niet duidelijk of de drie uit de eetgelegenheid waren gekomen of uit de metro. In ieder geval raakten ze levensgevaarlijk gewond. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Mogelijk ging er aan de mesaanval een vechtpartij vooraf, maar dat is niet bevestigd.

Vierde gewonde

De donker geklede messentrekker vluchtte in de richting van de Praterstern. Daar liep nog iemand een messteek op. Of er een verband is tussen beide steekpartijen is niet duidelijk.

De zoektocht naar de vermoedelijke dader is in volle gang. Er bestaat een vage beschrijving, een uitgebreide hoeveelheid speciale politiemensen is naar hem op zoek. Gebouwen in de buurt van het voorval kregen bewaking. Over een motief is er volgens de politie nog geen informatie.