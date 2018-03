Ze kreeg een fortuin om te zwijgen, maar spreekt nu toch. Hoe pornoster Stormy Daniels een storm door het Witte Huis jaagt

Stormy Daniels, de artiestennaam van pornoster Stephanie Clifford, heeft een klacht ingediend tegen president Trump. Die zou Clifford verhinderd hebben om te getuigen over de relatie die ze met hem had. Het gonst al langer van de geruchten over de affaire, maar met de klacht geeft ze die voor het eerst toe. Net voor de verkiezing betaalde Trumps advocaat nochtans 130.000 dollar aan Stormy om te zwijgen.