El Ghanassy reageert op veroordeling: "De gevangenis? Ik ben toch geen moordenaar?"

Profvoetballer Yassine El Ghanassy (27, ex-speler van KV Oostende en AA Gent) heeft van de Brugse politierechter een celstraf van zes maanden gekregen nadat hij in 2016 betrapt was op overdreven snelheid tijdens een periode van rijverbod. Ook zijn rijbewijs werd ingetrokken en hij kreeg 6.150 euro boete. “De boete ga ik zeker al betalen”, ­reageerde hij. “Maar de gevangenis? Ik ben toch geen moordenaar!”

Het was al de vijftiende veroordeling voor El Ghanassy, die momenteel bij het Franse Nantes speelt. Zijn laatste overtreding dateert van juli 2016, toen hij nog bij KV Oostende speelde. Omdat hij de minnelijke schikking niet betaalde, kwam de zaak bij het parket terecht. Daar merkte men dat hij op het moment van de overtreding een rijverbod had. Naast de celstraf – die hij wellicht niet zal moeten uitzitten – kreeg hij een boete van 6.150 euro en een rijverbod van twee jaar. Hij en zijn advocaat gaan alleszins in beroep.

Yassine El Ghanassy wilde kort reageren op zijn veroordeling: "Al mijn vrienden en familieleden hebben me al gebeld om te vragen wat er gebeurt", aldus El Ghanassy. "Een boete ga ik zeker betalen - morgen eventueel al - maar naar de gevangenis? Dat kan toch niet voor verkeersinbreuken. Aan de basis ligt een niet-betaalde boete van 57 euro. Ik ben toch geen moordenaar? Als ze me echt in de cel wilden waren ze mij wellicht al komen halen. De rechtbank wil me misschien schrik aanjagen."