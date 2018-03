Uitbater populair danscafé filmde drie jaar lang vrouwen op toilet

Waregem - De zaakvoerder van danscafé Banana’s in Waregem is aangehouden op verdenking van voyeurisme, het verzamelen van kinderporno en het verdelen ervan. De man stond tot enkele dagen terug zélf achter de toog.

Christophe B. (47) uit Waregem heeft bekend dat hij de vrouwelijke klanten van zijn danscafé Banana’s in Waregem begluurde via een videocamera in de toiletten. “De man werd gisteren om 17 uur gearresteerd”, bevestigt parketwoordvoerder Tom Janssens. “Hij werd dinsdagmiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter en verblijft ondertussen in de gevangenis.” Bij zijn aanhouding is ook kinderporno gevonden, die hij verdeelde. B. zou alle feiten bekend hebben.

De afgelopen dagen werd steeds duidelijker hoe gigantisch de feiten zijn. In de woning van B. werden verschillende harde schijven gevonden, vol beelden. De camera zoomde in op de meisjes die plassend op het toilet zaten. De opnames die B. maakte in de toiletten, monteerde hij thuis en organiseerde hij zorgvuldig. Elk meisje dat regelmatig gefilmd werd kreeg een eigen map met eigen titels. In diverse mappen zaten beelden die dateren van drie jaar geleden. In die mappen staan ook beelden genomen in een ander toilet, waar die beelden gemaakt zijn is niet duidelijk.

Begin januari al kwam aan het licht dat er een gerechtelijk onderzoek loopt tegen uitbater Christophe B. van het danscafé in de Olmstraat. Maar sindsdien hielden parket en politie de lippen stijf op elkaar, om het onderzoek niet te belemmeren.

Vluchten?

B. zou zich zeer bewust geweest zijn van de vorderingen in het dossier. Donderdag had hij een vlucht richting Litouwen gepland, maar werd nog net op tijd gearresteerd. Het nieuws van de bekentenis en de aanhouding kwam gisterenavond als een bom binnen in Waregem, waar B. een zeer gekend persoon is. Hij baatte het café sinds 2014 uit en stond er nog tot zondag achter de toog. Zondagmiddag ging hij zelf nog op cafébezoek in de stad. Klanten zijn verbaasd over deze wending. Voormalige medewerkers van het café merkten jarenlang niets maar omschrijven hun baas wel als arrogant. Ook burgemeester Kurt Vanryckeghem vernam de roddel, die later werd bevestigd door het parket, gisterenavond.