Moslimexecutieve adviseert islamleraren: “Verspreid geen aanstootgevende teksten voor andersgelovigen”

Het Centrum Islam­onderwijs (CIO), de ­instantie van de Moslimexecutieve die het vak islamitische godsdienst organiseert in Vlaanderen, heeft een brief met richtlijnen ­gestuurd naar alle ­islamleraren. Daarin wordt opgeroepen geen aanstootgevende teksten te publiceren die kwetsend kunnen zijn voor andersgelovigen of die de positie van de vrouw in de maatschappij ­ondermijnen.

De richtlijnen komen er na het artikel in onze krant over een islam­leraar die via de website van Vlerig, een ­vereniging van islam­leraren, enge interpretaties van de islam ­verspreidde. “We willen hiermee laten weten dat enkel op onze ­website offi­cieel les­materiaal te vinden is”, zegt Mehmet Üstün, voorzitter van het CIO. “En dat ­leraren voorzichtig moeten zijn met wat ze online zetten.”

Wie zich niet aan de richtlijnen houdt, dreigt zijn erkenning als ­islamleraar te verliezen. De leraar die de teksten verspreidde, mag overigens voor de klas ­blijven staan. Een ­inspecteur vond niets storend in zijn lesmateriaal.

Het bestuur van Vlerig heeft wel beslist de ­vereniging te ontbinden.