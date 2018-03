Verdediging van Tottenham (Vertonghen dus) met grond gelijk gemaakt, lof voor Dembélé

Juventus won met 1-2 tegen Tottenham in Wembley en greep zo een ticket voor de kwartfinales van de Champions League. Giorgio Chiellini zei na de wedstrijd dat de ‘Oude Dame’ er vooraf in geloofde en had geen goed woord over voor zijn tegenstanders. “We wisten dat Tottenham zwak was in verdedigend opzicht.”

Jan Vertonghen speelde een niet altijd even secure wedstrijd: na 17 minuten ontsnapte hij toen hij Douglas Costa neerhaalde in de eigen zestien. Voor iedereen in het stadion was het strafschop en ook Vertonghen was als matige acteur niet erg overtuigend in zijn onschuld. De ref was Tottenhem echter goedgezind.

Juventus-speler en ervaren verdediger Giorgio Chiellini (33) had achteraf geen goed woord over voor Tottenham na de wedstrijd. “Het is de geschiedenis van Tottenham. Ze creëren altijd veel kansen, maar aan het einde van de rit komen ze altijd iets te kort. Wij geloofden in de geschiedenis. We wisten dat Tottenham zwak was in verdedigend opzicht en dat de ploeg mentaal fragiel is”, reageerde de Italiaanse verdediger na de wedstrijd.

De andere Belg op het veld, Mousa Dembélé, zit in bloedvorm en was opnieuw indrukwekkend toen de Spurs de touwtjes in handen hadden. Voor de rust kon hij pronken met 100% pass-percentage en hij was zoals altijd niet van de bal te zetten. Maar ook hij werd overlopen toen Juventus terugvocht.

"Dembélé is uniek: normaal proberen middenvelders je te passeren door combinaties zoals een-twee, om dan te beginnen lopen", was analist Steven Gerrard vol lof op BT Sport. "Maar hij kan je in verlegenheid brengen met zijn dribbelvaardigheden. Geen enkele voetballer vindt dat leuk, of je nu een verdediger of een middenvelder bent. Niets is erger dan wanneer een krachtige loper langs je heen rent met de bal en je behendig passeert. Supporters vinden dat geweldig en jij blijft beschaamd achter."

"Ik speelde tegen Dembele toen hij bij Fulham zat en in zijn vroege dagen bij Tottenham, maar toen wist ik niet goed wat voor soort speler hij eigenlijk was", aldus voormalig Chelsea-icoon Frank Lampard. "Hij speelde toen in een meer aanvallende rol maar nu heeft hij zijn spel aangepast en is hij lager gaan spelen. Hij gebruikt echter nog steeds zijn dribbelkunsten om voorbij zijn tegenstanders te gaan: niet veel middenvelders kunnen dat en ik dacht altijd dat zoiets veel te riskant was, maar hij is anders. Hij kan iemand meteen passeren, waardoor het hele veld plots open ligt. Hij heeft dus iets extra's én hij is ook nog eens erg sterk in de tackle: hij is een complete centrale middenvelder."

Ontgoocheling bij Tottenham: "Het is moeilijk om met dit verlies om te gaan"

Tottenham-verdediger Kieran Trippier reageerde op de uitschakeling bij BBC Radio 5. “We hadden veel kansen in de eerste helft en speelden goed. Het is moeilijk om met dit verlies om te gaan. De opstelling van Juventus was veranderd en ze hadden meer de bal. We wilden snel scoren na de rust, maar Juventus hield het tempo goed uit de wedstrijd.”

"Over de beide wedstrijden gezien verdienden we meer, maar het voetbal draait om doelpunten scoren. Daarom zijn we hier", reageerde Spurs-coach Mauricio Pochettino. "We speelden fantastisch voetbal en tot het eerste doelpunt van Juventus domineerden we. We waren de betere ploeg. We zijn dus erg ontgoocheld maar dit hoort bij ons leerproces."