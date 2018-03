AA Gent en Franse eersteklasser clashen over spits van 4,5 miljoen euro

Het zit er bovenarms op tussen AA Gent en Nantes, dat vorige zomer zowat 4,5 miljoen euro neertelde voor Kalifa Coulibaly (26).

De Malinese spits kwam sinds zijn transfer vier keer in actie voor de Franse club, goed voor samen zowat 90 minuten, en ligt sindsdien in de lappenmand. Eerst met een adductorenletsel, waaraan hij in november werd geopereerd. Intussen is er een nieuw medisch probleem, waarvoor Coulibaly zich in Gent laat behandelen door een topspecialist. Nantes legt in de Franse pers de verantwoordelijkheid bij AA Gent. De krant 20 Minutes schrijft dat de “vele inspuitingen bij AA Gent vorig seizoen” nu een storing van één van zijn organen heeft veroorzaakt. De krant zegt dat die bewering werd bevestigd door de directie van Nantes.

“100 procent gezond”

“Kalifa was honderd procent gezond toen hij werd getransfereerd”, reageert AA Gent-clubdokter Luc Vanden Bossche. “De bewering over die vele inspuitingen spreek ik met klem tegen. Coulibaly heeft na zijn transfer een spierscheur opgelopen en wij zijn niet verantwoordelijk voor de behandeling daarvan. Evenmin voor het nieuwe medische probleem. We hebben de resultaten van zijn bloedonderzoeken hier opgestuurd om dat te bewijzen. Als dit niet stopt, moeten we nadenken over verdere stappen.”