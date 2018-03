Kenny Saief optimistisch over titelkansen Anderlecht: “Hoe sterker de teams in Play-off 1, hoe beter voor ons”

“We geloven nog in de titel. In Play-off 1 moet Club Brugge nog naar Gent, naar Genk, naar Standard misschien… Niet gemakkelijk. Dat Anderlecht die verplaatsingen ook moet maken? Ja, maar wij gaan die niet meer verliezen.” Hij lacht luid. Maak kennis met Kenny Saief (24), de grootste optimist van Anderlecht. Zolang het maar niet Kenny Naïef wordt.

In januari huurde Anderlecht Kenny Saief van Gent. Bij de Buffalo’s was de flankspeler een bankzitter, maar bij RSCA werd hij meteen een sleutelpion met één goal en drie assists in ...