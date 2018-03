Ex van Balotelli en Kouyaté is zwanger en de vader is een… voetballer

Fanny Neguesha (27), die in 2014 zes maanden verloofd was met bad boy Mario Balotelli, heeft heuglijk nieuws te melden. Ze is zwanger. De vader is net als haar ex-verloofde een voetballer, de 24-jarige Gabonese middenvelder Mario Lemina. Fanny heeft een zwak voor voetballers, want na haar relatie met Balotelli datete ze ook een tijdje met ex-Anderlecht-speler Cheikhou Kouyaté.