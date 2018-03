KV Kortrijk raakt het niet eens met succestrainer De Boeck: verrassende naam genoemd als alternatief

Begin november tekende Glen De Boeck bij Kortrijk een contract tot het einde van het seizoen, KVK stond toen 15de. Vier maanden later staat de club op 90 minuten van PO1, maar de onderhandelingen over een contractverlenging slepen nu al een maand aan. Vreemd. Met Adnan Custovic duikt zelfs al een mogelijk alternatief op.

KV Kortrijk doet zondag nog een gooi naar Play-off 1. Als thuis wordt gewonnen van Charleroi en Standard en Antwerp winnen niet, heeft Glen De Boeck met KVK een half mirakel verricht: op vier maanden van de 15de plaats naar PO1 en tussendoor maar nipt in Genk de bekerfinale gemist. Een hele prestatie en het lijkt erop dat de Antwerpenaar die ook wil verzilveren. Er lopen al sedert een maand onderhandelingen om zijn contract dat in juni afloopt te verlengen, maar die besprekingen verlopen stroever dan verwacht. Er zijn niet alleen de hogere salariseisen van de coach, er is ook de samenstelling van de spelerskern, garanties voor een beter oefenveld... Bij zijn aanstelling al zei De Boeck, eerder bij Waasland-Beveren en Moeskroen al redder in nood, dat hij weer eens voetbalmanager en geen crisismanager wilde worden, eindelijk weer eens op lange termijn wil werken. En dat mag, vindt de Antwerpenaar, gedragen door zijn uitstekende resultaten, wat kosten. In verloning, hoewel KVK niet bekend staat als een club die zwaar betaalt. En in investeringen in spelersgroep en in infrastructuur, zo werken de slechte staat van hoofdveld en van het oefenveld al langer op zijn zenuwen.De club ontkent dat De Boeck financieel het dubbele vraagt van wat KVK voorstelde én dat hij vier versterkingen wil, maar het is een feit dat de verwachte verlenging wel heel lang uitblijft. Binnen de club klinkt evenwel nog steeds dat De Boeck “piste 1” blijft en hebben ze er nog altijd vertrouwen in dat het goed komt.

Custovic alternatief

Maar intussen is wel al de naam van een mogelijk alternatief voor de veeleisende De Boeck opgegooid : Adnan Custovic, momenteel T1 bij Oostende en in mei 2015 als assistent van Yves Vanderhaeghe vertrokken uit Kortrijk. Waar de ex-spits nooit helemaal uit het oog werd verloren, vooral KVK-voorzitter Joseph Allijns toonde zich altijd een voorstander van de Bosniër die als coach al twee keer op de shortlist stond van KVK. Dat bevestigde de huidige coach van KVO gisteren nog. “Kortrijk dacht al verschillende keren aan mij. Toen Yves Vanderhaeghe er vertrok, maar ook nog daarna. Ze hebben altijd van mijn werk gehouden en daarom zal ik er altijd wel ergens op een lijstje staan, maar ik heb na dit seizoen nog één jaar contract bij Oostende.”

Over de toekomst van Adnan Custovic bij Oostende moet weldra duidelijkheid komen. Hugo Broos, de nieuwe sportief directeur, zal de club doorlichten, maar de recente resultaten spreken alvast in het voordeel van de Bosniër.

Als KVK er niet uitkomt met De Boeck wordt alvast niet ontkend dat Custovic een alternatief zou kunnen zijn. Maar tot tegenbericht blijft de veeleisende De Boeck er de eerste keuze. In afwachting kan Custovic alvast zondag KVK een dienst bewijzen: dan speelt KVO tegen Standard…