CLUBNIEUWS. Anderlecht riskeert boete tot 300.000 euro, KV Oostende blijft sterkhouder missen

Het is voor de Belgische eersteklassers toeleven naar de ontknoping van het reguliere seizoen die zondag plaatsvindt. Bij Anderlecht wachten ze echter in spanning op het oordeel van de FIFA over de zaak-Junior Kabananga. Paars-wit riskeert een fikse boete. Bij KV Oostende is het intussen wachten op de terugkeer van Knowledge Musonda.

AA GENT. Jong talent tekent eerste contract

AA Gent blijft verder inzetten op talent van eigen bodem: de 16-jarige centrale verdediger Joshua Veeckman, al ruim zeven jaar aangesloten bij de Buffalo’s, tekende vorig weekend alvast zijn eerste contract. Veeckman tekende een contract voor drie seizoenen dat ingaat op 1 juli 2018. De verdediger doorliep de meeste jeugdreeksen bij Gent en heeft al enkele selecties voor de Belgische jeugdteams achter zijn naam. (ssg)

ANDERLECHT. Zaak Kabananga

De FIFA buigt zich vandaag over de zaak-Junior Kabananga (28). Anderlecht wordt aangeklaagd door de Congolese club MK Etanchéite omdat het bij de transfer van de Congolees Kabananga in 2011 een vals document zou hebben ingediend en zo ontkwam aan een opleidingsvergoeding van 100.000 euro. Anderlecht blijft erbij dat het alle documenten te goeder trouw indiende. Volgens RSCA werden alle internationale regels gerespecteerd, maar daar oordeelt de commissie nu over. Etanchéite hoopt dat het een som krijgt tussen 100.000 en 300.000 euro plus interesten. Beide clubs kunnen na de uitspraak van de FIFA wel nog in beroep gaan. (jug)

ANTWERP. Vrije dag voor spelers

De Antwerp-kern werd niet op de Bosuil verwacht en genoot van een vrije woensdag. Enkel Dino Arslanagic, Rodrigues en Bolat moesten zich melden voor extra verzorging en individuele oefeningen. (stdr)

KV MECHELEN. Malinwa recupereert Cocalic en Tainmont op training

Goed nieuws voor KV Mechelen. Edin Cocalic trainde gisteren weer voluit mee met de groep nadat hij dinsdag het trainingsveld moest verlaten na een ongelukkig duel. De kuit van de Bosniër is ongeschonden. Ook Clément Tainmont verscheen gisteren voor het eerst weer op het veld. De Franse flankspeler stak enkele dagen ziek in bed. (thst)

KV OOSTENDE. Musona blijft out

Nog steeds geen Knowledge Musona op training bij KV Oostende. De Zimbabwaan blijft sukkelen met een spierblessure en komt in de reguliere competitie niet meer in actie. Naar Play-off 2 toe moet blijken of er nog risico’s genomen worden met de aanvaller. Ook D’Haese, Ndenbe en Conte zijn out. Berrier traint mee en maakt kans op een selectie. Voor de wedstrijd tegen Standard zijn er nog voldoende tickets te koop. Ook zijn er nog vipseats en business seats verkrijgbaar. In aanloop naar Play-off 2 werden nog geen oefenwedstrijden gepland. (jve)

STVV. Ook FC Tokyo in partnership

STVV gaat ook met de Japanse eersteklasser FC Tokyo samenwerken. FC Tokyo werd in 1999 opgericht en eindigde vorig seizoen als dertiende op achttien clubs in de Japanse hoogste klasse. Het doel van de partnership is drieledig: het uitwisselen van kennis rond human resources over spelers en staf, het delen van sportieve en commerciële kennis en tot slot het ontwikkelen van een scoutingnetwerk in Europa en Azië. Legaer en Kitsiou werkten verder aan het herstel van hun beenblessure. Acolatse staakte vroegtijdig de training met een handblessure. (pivan)