Erkenning van vleesbedrijf dat levert aan Colruyt en Delhaize ingetrokken

Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) trekken de erkenning in van het vleesbedrijf Veviba uit Bastenaken, in de provincie Luxemburg. Veviba is deel van de groep Verbist, waarvan het slachthuis in Izegem vorig jaar in opspraak kwam.