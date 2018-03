Tiener wil wapen tonen op school, schiet zichzelf in de buik en doodt per ongeluk 17-jarige student

Bij een accidentele schietpartij in een school in de Amerikaanse staat Alabama is woensdag een zeventienjarige leerlinge om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond.

Het voorval deed zich voor woensdagnamiddag aan de Huffman High School in Birmingham. Een 17-jarige jongen toonde zijn pistool aan enkele klasgenoten. Toen hij het probeerde weg steken in zijn broekriem, schoot hij zichzelf per ongeluk in het been en raakte hij de 17-jarige Courtlin Arrington. Ze werd zwaargewond afgevoerd en overleed op weg naar het ziekenhuis. Ze zou was bijna afgestudeerd en al toegelaten tot een universiteit.

Niemand werd gearresteerd en de politie heeft het wapen geconfisqueerd, aldus de politiechef van Birmingham Orlando Wilson op een persconferentie.

De precieze omstandigheden van het voorval zijn nog steeds onduidelijk al gaat de politie wel uit van een “onopzettelijke schietpartij”. De school is uitgerust met metaaldetectoren bij de ingang, dus hoe het wapen de school binnenraakte, is hoogst onduidelijk. Een analyse van beelden van de bewakingscamera’s moet meer duidelijkheid scheppen.

De school gaat morgen open met verscherpte veiligheidsmaatregelen en met een crisisteam ter plaatse.