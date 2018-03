Hoe deze romantische strandfoto het leven van een man redde

Jackson en Madison poseren voor de foto. Ze hadden niet door dat er intussen iemand aan het verdrinken was in de achtergrond. Foto: FB Jackson Parr

Of iemand eens een foto wou maken van Jackson Parr en zijn vriendin Madison McDonald? Tuurlijk. Al hadden ze toen nog niet door dat er in de achtergrond iemand aan het verdrinken was.

Het romantische plaatje werd gemaakt tijdens een verlovingsfeest op Austinmer Beach, 70 kilometer ten zuiden van het Australische Sydney. Toen Parr zijn smartphone terugkreeg om naar het resultaat te kijken, hoorde hij in de achtergrond plots geschreeuw. Het geluid was afkomstig uit de zee.

Parr sprintte richting het water. Daar zag hij een vrouw, die in paniek riep dat haar man aan het verdrinken was. Jackson twijfelde geen seconde en sprong in de woelige zee. Hij had maar liefst vijf minuten nodig om het slachtoffer, David Pelman, te bereiken. Hij was gevangen geraakt tussen de golven.

Naar de rotsen

Jackson deed achteraf zijn relaas op Facebook. “Elke twintig seconden hoorde ik hem om hulp schreeuwen, dus ik bleef maar pogingen ondernemen om richting zijn stem te zwemmen. Toen ik hem gevonden had, heb ik ter plaatse vijf minuten getrappeld om hem boven water te houden. Tot een andere man ons te hulp schoot. We hebben Pelman toen bij zijn haar vastgepakt en zijn met hem naar de kust gezwommen”, schrijft hij.

“Maar we waren intussen zodanig ver weggedreven van de kustlijn, dat het ons een beter idee leek om naar de rotsen te zwemmen. Daar stond een groep mensen die ook aanwezig was op het feest. Ze hebben ons uit het water geholpen.”

“Of je nu kan zwemmen of niet: ga nooit ’s nachts zwemmen. Er zijn miljoenen manieren waarop dit verhaal slecht had kunnen aflopen. Ik ben zo dankbaar dat ik op het juiste moment op de juiste plaats was om het slachtoffer te helpen”, aldus Parr.

Pelman zelf heeft zondag via een Facebook-post zijn reddende engelen bedankt. “Heel erg bedankt, vrienden. Zonder jullie zou ik niet meer in leven geweest zijn. God zegene jullie.”