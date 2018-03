“België neemt deel aan geheime Amerikaanse militaire operatie om ISIS-strijders te doden”

België neemt deel aan een Amerikaanse geheime operatie om buitenlandse ISIS-strijders op te sporen en te doden in Syrië en Irak. Dat meldt VRT NWS op basis van verschillende bronnen bij Defensie. Ons land zou wel enkel geholpen hebben met inlichtingenwerk.

Het gaat over operatie “Gallant Phoenix”, begonnen in 2015 en bedoeld om zo veel mogelijk informatie te vergaren aan het front, om zo de veiligheid in ons land te garanderen. Het hoofdkwartier zit in een Amerikaanse basis in Jordanië. Bronnen bij Defensie bevestigden aan VRT NWS dat België zeker al twee jaar deelneemt aan Gallant Phoenix met “een paar mensen” van de militaire inlichtingendienst ADIV (Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid). Dat zijn Belgische militairen die gespecialiseerd zijn in inlichtingenwerk en die dienen als brugfiguur tussen Gallant Phoenix en ons land.

Dat het doel uiteindelijk het opsporen en doden is van buitenlandse ISIS-strijders in Syrië en Irak, omschreef defensieminister Steven Vandeput donderdag op Radio 1 als ‘indianenverhalen’. De minister wil geen uitspraak doen over het uitwisselen van informatie tussen de landen van de internationale coalitie tegen ISIS. Wel wijst hij erop dat het inlichtingenwerk van de Belgische militairen voornamelijk gaat om ‘open source-onderzoek’ op het internet en sociale media. Als er een dreiging ontdekt wordt, wordt die gedeeld. “We zijn niet betrokken bij het opstellen van een ‘kill list’”, benadrukt Vandeput.

De minister wijst erop dat de onderzoekscommissie naar de aanslagen de zwakke inlichtingenpositie van ons land als één van de pijnpunten naar voren schoof.