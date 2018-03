Twee doden en drie gewonden bij zware crash met vijf auto’s

Lendelede - Bij een zwaar verkeersongeval op de Rijksweg in het West-Vlaamse Lendelede zijn donderdagochtend twee jonge mannen om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond. Dat bevestigt brandweerzone Fluvia kort na de feiten.

Rond 7.00 uur kregen de hulpdiensten de melding van een ongeval met vijf wagens op de N36, de Rijksweg, ter hoogte van Lendelede. De diensten waren snel ter plaatse en probeerden drie geknelde personen te bevrijden. Voor twee van hen kon geen hulp meer baten. Drie anderen raakten gewond.

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. De dodelijke slachtoffers zijn twee jonge mannen die in hetzelfde voertuig zaten. Eén van hen werd uit het voertuig geslingerd. Wellicht gebeurde het ongeval door een verkeerd inhaalmanoeuvre. Twee wagens botsten er frontaal op elkaar. Er werden ook nog enkele andere voertuigen geraakt.

De N36 is momenteel volledig afgesloten. Het verkeer moet er plaatselijk omrijden.

Foto: FMR

Foto: FMR

Foto: FMR