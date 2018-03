Wilmots geeft opvolger Martinez raad over spitsen bij Duivels: “Als Michy blijft scoren, kan hij niet meer om hem heen”

Marc Wilmots vindt dat Michy Batshuayi deze winter de perfecte keuze maakte door te kiezen voor een uitleenbeurt aan Borussia Dortmund. Dat vertelde Wilmots op de officiële website van de Bundesliga. Batshuayi begon perfect aan zijn nieuwe leven in Duitsland met 5 goals in zijn eerste 3 wedstrijden. “Als hij blijft scoren, kan Roberto Martinez niet meer om hem heen voor de WK-selectie”, klinkt het bij de ex-bondscoach.

De laatste weken stokte de machine van Batsman een beetje, maar toch ziet Marc Wilmots dat Batshuayi stappen heeft gezet in Dortmund. “Zijn uitstraling is beter geworden. Hij speelt echt met zelfvertrouwen en ziet er ook sterker uit. Hij gaat vol in de duels en toont dat hij robuuster is geworden. Dortmund was de juiste stap voor hem. Met spelers als Reus, Götze en Schürrle in zijn rug kan hij profiteren van hun aanvallende spel. BVB speelt zelden met de lange bal.”

“Nu is het natuurlijk zaak om blessurevrij te blijven. Het is toch een aanpassing, van de bank in Chelsea naar elke week 90 minuten spelen. Maar als hij zo blijft spelen en doelpunten blijft maken, zal Roberto Martinez niet meer om hem heen kunnen in zijn WK-selectie. Volgens mij ligt Michy in balans met Origi. Maar het WK halen is zijn grootste doel, daarom dat hij ook voor een uitleenbeurt koos. Dat is logisch, Batshuayi speelde nog niet op een WK, Origi wel”, aldus Wilmots, die in 2014 Origi meenam naar het WK in Brazilië.