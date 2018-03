Club Brugge maakt in opperbeste sfeer nieuwe ploegfoto voor play-offs

Club Brugge speelt de play-offs in nieuwe retro-truitjes en daar hoorde ook een nieuwe ploegfoto bij. De sfeer bij de leider was alvast opperbest, onder meer aanvoerder Ruud Vormer amuseerde zich kostelijk met zijn landgenoot en doelman Kenneth Vermeer. De 29-jarige Nederlander mag dan ook dromen van Oranje nu hij werd opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de oefeninterlands tegen Engeland (23 maart) en Portugal (26 maart). Maar ook oude rot Timmy Simons (41) was in voor wat ongein met Jelle Vossen.