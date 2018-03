Graham Arnold wordt na WK bondscoach van Australië

Graham Arnold gaat na het WK in Rusland aan de slag als bondscoach van Australië. Hij zal dan de Nederlander Bert van Marwijk opvolgen, zo maakte de Australische voetbalbond donderdag bekend.

Van Marwijk kwam vorige maand aan het roer bij de Socceroos, als vervanger van de in november opgestapte Ange Postecoglou. Na het WK maakt de Nederlander plaats voor Graham Arnold, die een contract ondertekende tot het WK van 2022 in Qatar.

De 54-jarige Arnold is een voormalig Australisch international en ex-speler van Club Luik en Charleroi. Hij was al eerder bondscoach van zijn land in 2006-2007 en jarenlang assistent. Na het WK verlaat de oud-spits zijn huidige werkgever Sydney FC. Australië speelt in juni op het WK tegen Frankrijk, Denemarken en Peru.