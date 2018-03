Trainer Erwin van de Looi verlaat Willem II onder druk van fans

Erwin van de Looi is geen coach meer van de Nederlandse eersteklasser Willem II. De 46-jarige Van de Looi zou eigenlijk aan het einde van dit seizoen vertrekken, maar onder druk van de ontevreden aanhang heeft hij besloten onmiddellijk op te stappen.

“De supporters steken te veel energie in Erwin van de Looi in plaats van het steunen van de ploeg”, zegt de coach, die in de zomer van 2016 begon in Tilburg. “Dit helpt het team zeker niet in de komende, beslissende fase van het seizoen. Daarom heb ik deze moeilijke en voor mij zeer teleurstellende beslissing gemaakt.”

Diverse supportersgroepen hadden deze week aangedrongen op het vertrek van Van de Looi, onder wiens leiding Willem II vorig seizoen op de dertiende plek in de Eredivisie eindigde. Dit seizoen staat de ploeg van aanvallers Jordy Croux en Ismail Azzaoui na 26 speeldagen op de vijftiende plaats, met 5 punten meer dan nummer zestien FC Twente.

Assistent-trainer Reinier Robbemond zit zaterdag bij de thuiswedstrijd tegen koploper PSV als voorlopige T1 op de bank.