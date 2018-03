Drones: nieuwe richting met toekomst

Master in de elektromechanica en luchtvaartwetenschappen Rob De Roo is – hou je vast – lector en onderzoeker bij Vives Hogeschool, RPAS (drones), Human Factors in Aviation, Aircraft Systems & Structures en Aviation Safety in de afstudeerrichtingen luchtvaarttechnologie en aspirant-lijnpiloot. “Maar drones zijn mijn specialiteit.”

Rob is een van de weinige examinator-piloot-instructeurs voor drones in België. “Een booming business”, zegt hij enthousiast. “Daarom starten we in september 2018 met een afstudeerrichting drones of UAS, unmanned aircraft systems. Uniek in Vlaanderen en een volwaardige nieuwe tak van de luchtvaart. De opleiding bestaat uit vliegen, ontwerpen, onderhoud- en productietoepassingen, business development en ook international mobility.”

“Er zit heel veel toekomst in voor overheden, bedrijven, wetenschapsinstellingen en het leger. We werken met verschillende overheden en andere partners samen, zoals de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen voor de ontwikkeling van offshore drones.”

Op vraag van studenten

De richting kwam er op vraag van de studenten. “Voor het nieuwe academiejaar hebben we sowieso al twintig eigen studenten, maar we mikken op instroom vanuit verschillende studierichtingen. De eerste drie semesters zijn gemeenschappelijk met de andere richtingen, het vierde is gemeenschappelijk met luchtvaarttechnologie en vijf en zes gaat over luchtvaarttechnologie, bemand en onbemand”, zegt Rob De Roo.

