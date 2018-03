Amerikaanse drone doodt zoon van Pakistaanse talibanleider

In een vermoedelijke aanval door een Amerikaanse drone in Afghanistan is een zoon van de Pakistaanse talibanleider Mullah Fazlullah gedood, net als een twintigtal andere militieleden. Dat maakten functionarissen van de Pakistaanse inlichtingendiensten donderdag bekend.

De aanval was gericht op een trainingskamp voor zelfmoordterroristen, dat dinsdag door twee raketten was getroffen. De zoon van Fazlullah is de vierde hooggeplaatste taliban die in een maand tijd door een drone is gedood.

Eerder hadden Afghaanse autoriteiten gezegd dat 27 strijders waren gedood in de aanval op een islamistische seminarie.

Talibanleiders sturen vaak hun verwanten uit om zelfmoordaanslagen uit te voeren.