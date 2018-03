Roep om sluiting dierentuin groter dan ooit nadat video van rokende orang-oetan opduikt

Een Indonesische dierentuin krijgt opnieuw veel kritiek te verduren naar aanleiding van een ophefmakende video. Amateurbeelden die gemaakt werden in Bandung Zoo tonen hoe de 22-jarige orang-oetan Ozon ongestoord een sigaret rookt die een bezoeker naar het dier gooide. Volgens activisten zijn de beelden het zoveelste bewijsmateriaal dat het personeel van de zoo te laks omgaat met hun dieren.

Foto: KameraOne - Marison Guciano

De heisa ontstond nadat dierenactivist Marison Guciano de videobeelden, gefilmd op zondag, publiceerde op zijn Facebook-profiel. Daarop valt te zien hoe een bezoeker zijn sigaret gooit richting een orang-oetan, Ozon de sigaret vervolgens oppikt en spontaan begint te roken. Gelach bij de bezoekers is het gevolg, terwijl een reactie van de dierenverzorgers de hele tijd op zich laat wachten.

Niet eerste keer

“De bezoekers weten niet hoe ze zich in het bijzijn van de dieren moeten gedragen, maar het gebrek aan toezicht van de dierentuin is even erg”, stelde de Guciano op Facebook. “Indonesië heeft dringend normen inzake dierenwelzijn nodig.”

Woordvoerder Sulhan Syafi’I van Bandung Zoo heeft reeds gereageerd op de beschuldigingen. “We betreuren dit incident”, verklaarde hij. “Er bevindt zich daar nochtans een bord waarop staat dat de bezoekers geen eten en sigaretten mogen geven aan de dieren. We hebben het incident gemeld aan de lokale autoriteiten.”

Foto: KameraOne - Marison Guciano

Het is overigens niet de eerste keer dat in Indonesië een aap in een dierentuin wordt betrapt op roken. Ook Tori, een orang-oetan in Taru Jurug Zoo, leerde zichzelf in 2012 roken door sigarettenpeuken op te pikken. Pas toen ze het dier ver genoeg uit de buurt van de bezoekers hadden verplaatst, kwam er een einde aan haar ongezonde gewoonte.

Petitie

En ook Bandung Zoo stond al vaker in het oog van de storm. Het dierenpark heeft de afgelopen jaren meermaals de wereldpers gehaald door de ziekte of zelfs het overlijden van verschillende dieren. Vooral de erbarmelijke omstandigheden waarin ze moeten leven blijkt een belangrijke oorzaak. In 2016 kwam het zelfs tot een tijdelijke sluiting, nadat een Sumatraanse olifant stierf in de dierentuin.

Twee jaar geleden werd een petitie gestart op change.org om de sluiting van de zoo te eisen. Die heeft intussen al bijna een miljoen handtekeningen opgeleverd.