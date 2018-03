Coolblue reageert na kritiek: “We betalen wél belastingen en zorgen dit jaar voor 200 nieuwe banen in België”

Coolblue, het van origine Nederlands e-commercebedrijf dat in België in de top drie van populairste webshops staat, betaalt wel degelijk belastingen in ons land en zorgt ook voor vele honderden banen. Dat zegt Matthias De Clercq, manager van Coolblue België, in reactie op kritiek dat het bedrijf niet bijdraagt aan de Belgische economie.

De winkelverkopen in België boeren al maanden achteruit. In januari werd nog een krimp opgetekend in vergelijking met een jaar eerder van 0,2 procent. Ondernemersorganisatie Unizo wijst de populariteit van buitenlandse webshops - zoals Amazon, Coolblue en Bol.com - met de vinger. “De Belgische economie loopt op die manier veel mis: onder meer werkgelegenheid maar ook btw-inkomsten”, luidde de kritiek van Unizo.

In december was er ook de opvallende oproep van de CEO’s Wouter Torfs (schoenen Torfs), Bart Claes (JBC), Grete Remen (Damhert), Luc Van Mol (ZEB) en Frans Colruyt (Colruyt) om kerstcadeaus op Belgische websites te kopen. Ook zij wezen expliciet naar buitenlandse giganten als Amazon, Coolblue of Bol.com, die nauwelijks voor toegevoegde waarde in ons land zorgen.

De topman van Coolblue België weerlegt de kritiek. “We zijn een NV. Ik kan u verzekeren dat we hier alle soorten belastingen betalen”, aldus De Clercq. Er worden ook Belgische banen gecreëerd. “In 2016 werkten we met 130 mensen in ons land, in 2017 is dat gestegen naar driehonderd. En er komen in 2018 nog eens tweehonderd banen bij bij Coolblue. Bovendien zorgen we nog eens indirect voor vele andere banen, denk maar aan bpost.”

Het e-commercebedrijf was in 2017 goed voor een omzet van 1,2 miljard euro in Nederland en België, een groei met 38 procent. Afzonderlijke cijfers voor België geeft het bedrijf niet, maar De Clercq spreekt over een “heel mooi jaar”, met “stijgende marktaandelen”.

Wat de toekomst betreft, wil Coolblue - dat vorig jaar ook in Franstalig België actief werd - in 2018 “écht op de Franstalige markt gaan wegen”, aldus de topman voor België. Er zijn ook plannen om de thuisbezorgingsdienst voor witgoed CoolblueBezorgt in de toekomst uit te breiden naar andere producten. Idem voor de Coolblue-winkels. Daar zijn er nu drie van in ons land. “Er zullen er bijkomen, ook in Franstalig België. Maar of dat in 2018 gebeurt, is nog niet duidelijk.”