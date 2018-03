Een vrouw achter het stuur? Dan is er minder kans op een ongeval

Een vrouw die plaatsneemt achter het stuur loopt minder kans op een ongeval. Dat blijkt uit een analyse van VIAS. “Ze getuigen van meer verantwoordelijkheidszin en tonen meer respect voor de andere weggebruikers”, klinkt het.

In een opvallende analyse maakt het Belgische verkeersinstituut VIAS brandhout van het oeroude cliché dat vrouwen meer ongevallen veroorzaken in het verkeer. “Vrouwen gedragen zich duidelijk voorzichtiger dan mannen achter het stuur. Ze getuigen van meer verantwoordelijkheidszin en tonen meer respect voor de andere weggebruikers”, zegt woordvoerder Stef Willems. “Omgekeerd zijn mannen eerder geneigd om hun fouten te relativeren en zijn ze zich minder bewust van het gevaar dat ze lopen (of waarin ze anderen brengen).” Het VIAS bestudeerde voor zijn analyse zowel ongevalsstatistieken als cijfers over boetes, veroordelingen en risicogedragingen.

Te snel en dronken rijden

Wat ongevallen betreft, zijn vrouwen vaak minder ernstig gewond dan mannen. Ongeacht de leeftijd. “Dat komt omdat ze van nature voorzichtiger rijden. Bovendien hebben ongevallen waarbij er een vrouwelijke bestuurster betrokken was, twee keer minder vaak een dodelijke afloop dan de ongevallen met een mannelijke bestuurder”, zo stelt de analyse.

Voorts stelt VIAS dat bijna 2/3 van de bestuurders die een onmiddellijke inning moesten betalen, mannen zijn. “Bij de veroordeelden voor een politierechtbank gaat het zelfs over drie kwart mannen”, zegt Willems.

Tot slot werden ook een aantal risicogedragingen in kaart gebracht, zoals gsm-gebruik, overdreven snelheid of dronken rijden. Ook daar gaan er duidelijk meer mannen in de fout. “In vergelijkbare omstandigheden(een persoon van dezelfde leeftijd, op hetzelfde moment van de week, van dezelfde afkomst, met hetzelfde aantal passagiers), is er vier keer zoveel kans dat het een man is die met een alcoholgehalte boven de toegestane limiet rijdt, dan een vrouw. Dat komt niet alleen omdat vrouwen voorzichtiger zijn op het moment dat ze moeten kiezen om al dan niet te rijden, maar ook omdat vrouwen, algemeen genomen, significant minder alcohol drinken dan mannen“, klinkt het nog.