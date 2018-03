Deense uitvinder houdt voet bij stuk: “Dood van journaliste was ongeval”

De Deense uitvinder Peter Madsen, die ervan beschuldigd wordt de Zweedse journaliste Kim Wall op zijn duikboot te hebben vermoord, blijft volhouden dat de vrouw overleed “als gevolg van een ongeval”. Dat heeft zijn advocaat gezegd op de eerste dag van het proces tegen Madsen.

Madsen gaf wel toe dat hij het lichaam van Wall in augustus 2017 in stukken sneed en in het water gooide, maar ontkent dat hij haar seksueel zou hebben misbruikt en hebben gedood. Madsen zelf sprak zich donderdag voor de rechter niet over de feiten uit, maar zijn advocate, meester Betina Hald Engmark, liet weten dat hij zijn verdedigingspleidooi niet had gewijzigd.

De Deen staat terecht wegens moord met voorbedachten rade, lijkschennis en seksuele agressie. Openbaar aanklager Jakob Buch-Jepsen vroeg donderdag levenslang voor de uitvinder. Zelf heeft Madsen altijd volgehouden dat de journaliste op zijn duikboot het slachtoffer was van een dodelijk ongeval, maar de omstandigheden waarin dat ongeval zou zijn gebeurd zijn onduidelijk.

De dertigjarige Kim Wall werd op 10 augustus 2017 voor het laatst in leven gezien, toen ze samen met Madsen in de haven van Kopenhagen inscheepte op de duikboot UC3 Nautilus. Het lijk van de jonge vrouw werd in stukken en met veertien messteken in het onderlichaam in zee teruggevonden.