Elf mannen in Nederland vervolgd voor seks met minderjarige jongen

In Nederland worden elf mannen door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd op verdenking van seks tegen betaling met een minderjarige jongen. De verdachten, in de leeftijd van 38 tot 61 jaar, zouden dat onafhankelijk van elkaar hebben gedaan. Onder hen is ook een voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van het functioneel parket en fraudespecialist die onlangs is ontslagen.

De mannen werden al vorig jaar aangehouden, tussen februari en eind juli. Ze zitten niet meer vast. De zaak kwam aan het licht nadat de ouders van de jongen in januari 2017 verontrustende berichten op zijn smartphone hadden aangetroffen en naar de politie waren gestapt.

Volgens een woordvoerder van het OM worden zes mannen ervan beschuldigd dat ze seks met hem hadden toen hij nog geen zestien jaar oud was en voor de andere, onder wie de fraudespecialist, gaat het om de periode daarna.

De topman van het OM werd geschorst nadat de verdenking aan het licht was gekomen. Zijn dienstverband is per 1 januari officieel beëindigd.

Een datum voor een zitting bij de rechtbank is nog niet gepland, omdat de advocaten van de verdachten nog tot 1 april de tijd hebben hun onderzoekswensen in te dienen.