Altijd al een carnavalswagen willen hebben? Je kan ze gewoon tweedehands kopen via internet

Nu het carnavalsseizoen op z’n einde loopt, staan al een heleboel praalwagens te koop op verschillende tweedehandssites. Je vindt er in de meest uiteenlopende thema’s: van Disney-figuren tot videogames.

Nu de meeste praalwagens hun dienst bewezen hebben, worden ze massaal te koop aangeboden op tweedehandssites. Via 2dehands.be werd recent nog een praalwagen uit Ravels verkocht, de vraagprijs was 4.500 euro. Ook op de site: een driedelig ridderkasteel incluis draak en paarden. De prinsessen en/of ridders moet je zelf voorzien.

De aangeboden praalwagens variëren in thema, maar ook qua afwerking. Zo zijn er een heleboel wagens in Disney-thema’s waarvan we vermoeden dat ze geen prijzen gaan winnen.

Deze ‘Super Mario’-praalwagen is volgens de eigenaar wel in de prijzen gevallen. Het thema is volgens de eigenaar “tijdloos” en de hoofden van Luigi en Bowser bewegen dankzij een ingebouwde motor. De vraagprijs is 2.500 euro.

Foto: Christiaan Neijens

Wie met een beperkter budget zit, kan ook voor een kleinere wagen gaan. Voor 550 euro wordt je eigenaar van dit mobiele ‘kippenhok’.

Foto: Roland.

Veelal kan je zulke wagens ook steeds huren. Zoals deze Waalse praalwagen in het thema van Aladdin.

Foto: dumoulin

Ook op de Koopjeskrant vonden we één wagen. Ook onze Noorderburen doen hun praalwagens massaal van de hand. Als je dicht bij de grens woont, of bereid bent om wat verder te rijden, kan je steeds terecht op marktplaats.nl.