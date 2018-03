Schoon schip bij Duitse traditieclub: voorzitter en sportief directeur verlaten Hamburg, dat vecht tegen degradatie

De sportieve crisis bij SV Hamburg kost voorzitter Heribert Bruchhagen en sportief directeur Jens Todt de kop. Beide mannen werden donderdag ontslagen door de beheerraad, zo maakte de Duitse eersteklasser bekend.

Hamburg is de enige club die al elk seizoen in de Bundesliga heeft gespeeld, maar daar komt mogelijk verandering in. HSV telt met nog negen matchen te gaan immers zeven punten achterstand op Mainz, de eerste niet-zakker.

Op 22 januari verving Bernd Hollerbach op de trainersbank Markus Gisdol, maar sindsdien kon Hamburg nog niet winnen.

Directeur Frank Wettstein neemt voorlopig alle operationele taken op zich.