Dochter (17) die uit horrorhuis ontsnapte had geheim leven op het internet

Er duiken steeds meer details op over de 17-jarige dochter die uit het horrorhuis van haar ouders ontsnapte en de politie op de hoogte bracht van de mishandeling van haar broers en zussen. Het meisje was tijdens al die jaren actief op sociale media als Instagram, YouTube en Twitter, zo blijkt.

Op 14 januari slaagde de 17-jarige dochter van David en Louise Turpin erin om te ontsnappen uit het huis in Perris, Californië, waar haar ouders haar en haar twaalf broers en zussen - de jongste is 2 jaar, de oudste 29 - gevangen hielden, uithongerden en mishandelden. Het meisje contacteerde de politie, die hen enkele uren later kon bevrijden.

Intussen blijkt dat het meisje er al die jaren een geheim leven op het internet op nahield. Ze was een fervent gebruiker van sociale media als Twitter, Instagram en YouTube.

Foto: REUTERS

Vooral van dat laatste kanaal was ze fan. Daarop postte ze zelfgeschreven melancholische liedjes over haar toestand, die ze telkens bracht voor een witte deur in het huis. “You blame me for everything, I don’t understand”, zingt ze bijvoorbeeld. Of nog: “I will not go back alive. I will stay until I die.” De account en de filmpjes werden offline gehaald na de ontdekking door de media.

Bieber

Ook op Twitter blijkt ze erg actief te zijn geweest, weliswaar pas sinds december 2017. Toen maakte ze een account aan en deelde er een hoop selfies, net als foto’s van haar grote idool Justin Bieber. Van de 88 andere accounts die ze volgt op Twitter, zijn meer dan twee derde fanprofielen van Bieber.

Foto: REUTERS

Nog een onderwerp dat haar duidelijk na aan het hart ligt: dierenrechten. Ze deelde heel wat tweets van activisten. Haar allereerste tweet was trouwens een retweet, op 19 december, waarin geschreven stond dat je niemand mag laten zeggen wat je moet doen. “Je moet dat voor jezelf beslissen.”

Computer van ouders

Er wordt van uitgegaan dat het moedige meisje de filmpjes maakte wanneer de ouders niet thuis waren en de computer van haar ouders gebruikte om die op het internet te zetten. De vraag is waarom het meisje via het internet niet om hulp gevraagd heeft. Mogelijk heeft ze dat wel gedaan, maar daar is geen bewijs van.

Waarschijnlijker lijkt het om aan te nemen dat het meisje het plan voor de ontsnapping al in haar hoofd had en intussen sociale media gebruikte om zich voor te bereiden op een leven buiten het horrorhuis.